Nomination de Idy au CESE : Abdoulaye Dièye, Président de Siggi Jotna approuve parfaitement l’acte posé par le Président

Incontournable dans le landerneau politique de la région de Thiès où il a fini de marquer son territoire, singulièrement dans le giron restreint des souteneurs distingués du Président Macky Sall, à travers son mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye s’arroge le devoir de se prononcer sur le rapprochement, qui fait beaucoup jaser, entre le Président Macky Sall et le leader de Rewmi, qu’il vient de porter à la tête du Conseil économique, social et environnemental.

l est des moments dans la marche d’une nation où se taire équivaut à adopter l’attitude stérile et improductive du spectateur. Président du mouvement Sigg Jotna, Abdoulaye Dièye aurait sans doute quelque chose à se reprocher en se gardant de se prononcer sur l’acte récemment posé par le Président Macky Sall, qui a consisté à nommer Monsieur Idrissa Seck, le président du Parti Rewmi, à la tête du Conseil économique, social et environnemental pour deux principales raisons. :

Abdoulaye Dièye partage le même champ d’évolution politique avec le tout nouveau président du Cese.. Il se dit en phase avec lui :

«Je me reconnais parfaitement dans l’altruisme du président de la République. Le Sénégal est un pays stable, et rien, ni personne ne l’oblige à recruter dans l’opposition des Sénégalais compétents et soucieux du devenir de leur nation, pour les associer dans la conduite des affaires publiques. Ce qui fait qu’au-delà des réactions épidermiques et des propos des analystes bien-pensants, tendant à confiner l’acte qu’ il a posé, sous la perception simpliste et caricaturant de l’aboutissement d’un deal politique, je conçois la posture du Président Macky Sall sous le prisme d’un souci de s’entourer de toutes les compétences possibles pour que son ambition de mener le Sénégal à bon port se réalise sans anicroches. L’Acte qu’il a posé m’agrée parfaitement, car l’intérêt supérieur de la nation qui le sous-tend prime sur les calculs, ambitions et calendriers politiciens».

« L’On se focalise sur Idrissa Seck du fait de son envergure politique, mais il y a en aura d’autres qui ne sont d’aucune obédience politique prêts à répondre à l’appel de la patrie», martèle avec force le responsable de la coalition présidentielle à Thiès.

