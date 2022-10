Ousmane Diop, militant du BBY qui vit en France, est de nouveau dans la Capitale du Rail au chevet de ses militants. Il s’est rendu à Touba Kane, la ville religieuse à l’occasion de l’inauguration de la Nouvelle mosquée. Pisco l’un de ses proches militant a profité de l’occasion solennelle pour interpeller le Président Macky Sall et Talla Sylla pour rappeler la Disponibilité de son leader Ousmane Diop à servir davantage la Zone Nord, si le Pdt le nommait à un poste de responsabilité.

Par ailleurs, Pisco lance un appel à Talla Sylla et au Président Macky Sall pour concrétiser cet acte et renforcer le BBY dans la Zone Nord. En effet, « Cela fait des années que Ousmane Diop fait la navette entre la France et le Sénégal et utilise ses propres moyens qu’il met à la disposition des militants et des populations » a expliqué Pisco.