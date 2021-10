Nomcebo Zikode honoré par les officiels de Miami

Après son séjour en Suisse et en Espagne où elle a livré plusieurs concerts à guichets fermés, la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode a été reçue sur le tapis rouge à Miami, en Floride. Zikode, qui est actuellement en tournée mondiale, a été honorée par le commissaire officiel de la ville de Miami, Jeffrey Watson et l’ancien maire Joe Carollo. La star née du KwaZulu-Natal a également reçu les clés de la ville.

Dans le cadre de sa tournée mondiale, Nomcebo Zikode se trouve désormais aux États-Unis où elle a été accueillie avec tous les honneurs. À Miami, elle a été reçue par le commissaire officiel de la ville de Miami, Jeffrey Watson et l’ancien maire Joe Carollo. La chanteuse de « Jerusalema » en collaboration avec Master KG a partagé le grand moment qui a été diffusé sur la chaîne de télévision América TeVé, en langue espagnole.

« Être honorée par la ville de Miami. Les commissaires Wardson et Joe Carollo m’ont honorée, lors de ma 1ère visite en Amérique, dans l’État de Floride et dans la ville de Miami. J’ai ensuite été déclarée hôte de marque et les clés de la ville m’ont été remises », a écrit Nomcebo Zikode. « Je suis tellement reconnaissante de recevoir un accueil aussi prestigieux de la part de la ville et de voir à quel point ils sont fiers d’un artiste qui vient de KwaZulu-Natal, d’Afrique du Sud et qui chante en Zulu », a-t-elle ajouté

Sur Instagram, Joe Carollo a également partagé le moment d’honneur de Zikode. Dans la vidéo partagée par Carollo, la star a été vue en train d’enseigner aux enfants les mouvements de danse populaires « Jerusalema ». « Quel moment incroyable d’honorer Nomcebo Zikode avec une clé de la ville, ici même, dans notre propre quartier de Little Havana. Merci beaucoup aux enfants de la Centro Mater Foundation pour la belle danse qu’ils ont interprétée sur le single à succès de Nomcebo Zikode « Jerusalema » et un merci très spécial également à Jeffrey Watson et Mayor of Miami », a écrit Carollo.