Nigéria: Qui est Bola Tinubu le président nouvellement élu

Il n’avait cessé de répéter que son « heure » avait sonné: Bola Ahmed Tinubu, homme politique aussi puissant que controversé, a remporté mercredi la présidentielle au Nigeria.

A 70 ans, celui que l’on surnomme « le parrain », le « faiseur de roi » ou encore « le boss » pour son influence considérable, a été élu dès le premier tour à la tête du pays le plus peuplé d’Afrique, avec une confortable avance de près de deux millions de voix sur les autres candidats, selon les résultats de la Commission électorale (Inec).

« Je suis profondément honoré que vous m’ayez élu pour servir notre pays bien-aimé », a-t-il lancé à ses partisans rassemblés en pleine nuit à son siège de campagne d’Abuja, saluant une « victoire de la démocratie ».

Ses deux principaux adversaires ont toutefois dénoncé des fraudes « massives » lors du scrutin et réclamé son annulation, ce qui pourrait ouvrir la voie à des recours devant la justice ces prochains jours.

“C’est mon tour”, un slogan de campagne qui s’est avéré une prophétie. Les résultats du scrutin créditent l’actuel Vice-Président sortant de 36% des voix contre 29% pour Atiku Aboubakar et 25% pour Peter Obi. Alors que le bilan du Président sortant Muhammad Buhari est largement contesté et que le pays est plongé dans une crise économique et sécuritaire sans précédent, les chances de Tinubu, candidat du parti au pouvoir, semblaient réduites.

Toutefois, il a pu bénéficier d’une opposition divisée. Jusqu’en juin 2022, Obi était membre du PDP le parti d’opposition qui a investi Abubakar. Obi est parti du PDP pour contester l’investiture d’un homme âgé de 76 ans et qui avait été jusque-là candidat malheureux à la présidentielle à 5 reprises. Ces deux figures de l’opposition peuvent avoir des regrets car la somme de leurs scores avoisine les 50% et dépasse donc les 36% de Tinubu.

Bola Tinubu, 71 ans est présent sur la scène politique nigériane depuis une trentaine d’années. En 1993, il est élu Sénateur de Lagos mais est contraint à l’exil un an plus tard par le régime militaire de Sani Abacha. Il reviendra au pays à la mort de ce dernier en 1998 et sera élu Gouverneur de Lagos l’année suivante. En huit ans, il réussit à attirer de nombreux investisseurs et à faire de Lagos un État prospère et le poumon économique du Nigeria. En 2015, son soutien en tant que colistier est déterminant pour la victoire de Buhari et l’avènement de la première alternance démocratique du pays depuis la fin des régimes militaires. C’est à cet exploit qu’il doit sa réputation de “faiseur de roi”. Pour les élections de 2023, il est investi candidat par le parti au pouvoir et reçoit le soutien de Buhari. Toutefois, étant donné la situation déplorable du pays, il se garde de mettre en avant sa proximité avec le pouvoir ainsi que son bilan en tant que Vice-Président.

Avec 36% des voix, Bola Tinubu devient le 5ème Président élu du Nigeria depuis la restauration de la démocratie en 1999 et va succéder à Muhammad Buhari en Mai prochain.

