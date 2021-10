Nigeria: Plus de 9000 médecins choisissent l’Angleterre et le Canada

Pays le plus peuplé d’Afrique avec plus 220 millions d’habitants, le Nigeria comme d’autres nations du continent font face à une recrudescence de la fuite des « cerveaux » vers d’autres cieux. Selon le site ICIR, plus de 9 000 médecins nigérians ont choisi d’aller ou de rester au Royaume Uni, au Canada et dans d’autres pays de l’Occident, entre 2016 et 2018. Une situation alarmante, d’autant plus que le Nigeria ne dispose pas d’assez de médecins spécialistes.

« L’Afrique noire est mal partie », est un livre de l’agronome René Dumont paru en 1962. Et plus de 50 ans après, le continent africain se vide de ses enfants, dont de nombreux intellectuels. Selon les derniers rapports du l’ICIR (International Center for Investigative Reporting), plus de 9 000 médecins nigérians ont choisi d’aller ou de rester au Royaume Uni, au Canada et dans d’autres pays de l’Occident entre 2016 et 2018.

Cette hémorragie qui concerne tout le continent africain fait que le Nigeria ne dispose que 4,7% de médecins spécialistes, le reste étant des généralistes. Selon l’OMS, le pays le plus peuplé d’Afrique enregistre une réduction inquiétante de ses médecins. De 83 565 en 2016, le nombre de toubibs est passé à 74 543 en 2018. En juillet 2020, une vague de 58 médecins nigérians avait démissionné pour opter pour le système « Health and Care Visa », mis en place par le Royaume Uni pour attirer les meilleurs talents dans le domaine médical.

Rien qu’en Angleterre, plus de 4 000 médecins nigérians exercent dans 83 différentes spécialités, d’après les estimations de The Guardian. Mais, cette situation inquiétante et révoltante résulte d’un système de rémunération faible et des conditions d’exercice médiocres, selon la Nigerian Medical Association (NMA). De ce fait, elle demande une rémunération conséquente et un bon plateau médical, pour permettre à ses médecins d’exercer dans leur propre pays, pour le bien de toute la nation et même du continent.