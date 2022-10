Un jeune Nigérian de 17 ans a inventé un robot qui fonctionne à l’aide d’une télécommande exosquelette. Cette technologie permettrait à un individu de transmettre des commandes à un robot en déplaçant des parties de son corps. Dans une interview accordée à la News Agency of Nigeria (NAN), Isah Auwal-Barde a déclaré avoir développé une affection pour la créativité dès l’enfance.

« Il m’a fallu deux ans pour inventer le robot en utilisant des matériaux locaux comme des moteurs à courant continu, des fils de cuivre, des tuyaux, du carton ondulé ainsi que du métal, entre autres, et le robot fonctionne à l’électricité », a déclaré Auwal-Barde. « Je veux devenir ingénieur en robotique, afin fabriquer des robots qui pourront être utilisés pour relever les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. »

L’adolescent est également reconnaissant envers père qui la aidé à mener à bien ce projet. « Je remercie mon père de m’avoir encouragé à réaliser ce projet. Maintenant, je veux obtenir une bourse pour poursuivre mes études à l’étranger et réaliser mon rêve de devenir un ingénieur en robotique. » M. Auwal-Barde a déclaré que des responsables du National Center for Artificial Intelligence and Robotics (NCAIR) se sont engagés à faire le nécessaire pour qu’il soit admis à étudier l’ingénierie informatique. Le père du jeune homme espère que le gouvernement accordera une bourse à son fils pour étudier l’ingénierie robotique à l’étranger.