Nigeria : Des hommes armés tuent au moins 20 personnes à Sokoto

Le Nigeria est de plus en plus menacé par l’insécurité, comme d’ailleurs la plupart des pays de la bande sahélo-sahélienne, avec la présence sur son territoire des terroristes de Boko Haram. Des hommes armés viennent d’attaquer un marché, dans l’État de Sokoto, tuant au moins 20 personnes.

Au moins 20 personnes ont perdu la vie dans une attaque armée, dans l’État nigérian de Sokoto. En plus de la perte en vies humaines, il y a eu de nombreux dégâts matériels causés dans le marché, avec des voitures incendiées, selon un responsable de l’État et membre du parlement local. Les meurtres perpétrés samedi sont survenus alors que des gangs armés continuent de faire des ravages dans le nord-ouest du pays.

Les bandits de la région ont multiplié les enlèvements d’écoliers et de villageois contre rançon, depuis décembre, perturbant la vie quotidienne de millions de personnes. Idriss Gobir, conseiller spécial du ministre des Affaires policières de Sokoto, a déclaré que les assaillants circulaient à moto et ont tiré sporadiquement, tuant plusieurs personnes. « Les bandits en grand nombre ont tué au moins 20 personnes que nous avons vues et comptées. Mais, ils ont également incendié 9 véhicules », a-t-il révélé.

Un député local de Sokoto, du nom de Hussain Boza, a imputé l’attaque à un manque de sécurité adéquate dans l’État. Un porte-parole de la police de la ville a confirmé l’attaque, mais n’a pas pu dire dans l’immédiat combien de personnes avaient été tuées. Certaines parties de Sokoto, comme d’autres États voisins du nord-ouest du pays, sont soumises à un blocus des télécommunications dans le cadre d’une opération de sécurité visant à perturber les opérations des gangs armés.