Nicole Thea, star de YouTube qui chroniquait sa grossesse, est morte à 24 ans avec son enfant

Nicole Thea, danseuse londonienne et star de Youtube qui partageait sa grossesse dans ses vidéos, est décédée à seulement 24 ans. Si les causes du décès sont encore inconnues, l’enfant qu’elle portait, appelé Reign, n’aurait pas survécu non plus d’après un post Instagram partagé par la mère de Nicole.

“C’est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils qu’elle et Boga avaient nommé Reign sont malheureusement décédés samedi matin”, a-t-elle écrit.

Des vidéos programmées après sa mort

La jeune femme avait réuni pas moins de 123 000 abonnés sur Instagram et 76 000 sur Youtube, précise Variety. Dans ses vidéos, elle mettait en scène sa grossesse accompagnée de son partenaire Boga. Son accouchement devait bientôt avoir lieu.

D’après la publication de la mère de Nicole, Boga aurait autorisé la diffusion sur Youtube de vidéos programmées après la mort de sa compagne.

Dans les dernières vidéos de la chaîne postées avant son décès, Boga, danseur anglais également, et ses frères évaluaient les tenues de grossesse de la jeune femme tandis qu’elle présentait le contenu de son sac de maternité pour l’hôpital.

Devenue influenceuse, Nicole Thea avait plusieurs partenaires publicitaires pour ses placements de produits et avait créé sa propre marque de bijoux et faux cils appelée Thea Kollection