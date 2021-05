NIANING:DEUX MILITAIRES ARRÊTÉS AVEC 50 KILOS DE YAMBA

Deux militaires, en tenue civile, ont été arrêtés le 18 mai dernier par la Brigade de gendarmerie de Nianing. Ces derniers transportaient 50 kilos de chanvre indien à bord d’un véhicule particulier de marque Peugeot 406.

Dans le coffre et sur le siège passage arrière se trouvaient deux colis de couleur bleu remplis de chanvre indien, qui faisaient, à la pesée, un total de 50 kilos. Interrogés, les deux mis en cause à savoir le caporal J. A. Ndiaye et le soldat de classe exceptionnel M.D n’ont pas cherché à nier les faits.

Placés en position de garde à vue, ils ont été déférés et placés sous mandat de dépôt pour trafic de drogue. Ainsi, au-delà de la sanction pénale, ils seront radiés des rangs de l’armée.