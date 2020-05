Ngoundiane/Thiès : Les autorités initient des actions de sensibilisation

Share on Twitter

Share on Facebook

A Ngoundiane, les camionneurs et les travailleurs des carrières sont les cibles de l’équipe des opérations. Test avec termoflash, lavage des mains avec de l’eau et du savon, sont les conditions pour entrer dans la localité. Ces mesures d’hygiène et de protection ne sont pas négligeables.

Selon Mbaye Sarr, adjoint au maire de la commune de Ngoundiane, « nous avons principalement les carrières. Qui consistent un point de départ et un point d’arrivée de plusieurs centaines de camions par jour, qui viennent de toutes les régions du Sénégal. Mais aussi, nous habitons dans une zone rurale qui est fortement frappée par l’exode rural. Et cet appel consiste à respecter toutes les mesures. Qui ont été édictées par les professionnels de la santé, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus ».

Vigilance et 00 cas de Coronavirus sont les maîtres mots

Ici, toutes les parties prenantes, la mairie et les infirmiers le chef de poste de santé de Ngoundiane sont en action pour renforcer ce système. Cependant, dans plusieurs villages de la commune, les populations ne croient pas à cette maladie.

Pour cela, Daouda Camara, le coordonnateur du collectif des infirmiers chefs de poste de Ngoundiane, informe que certains d’entre eux ont pu être approchés. Pour « leur faire savoir de quoi il s’agit, les sensibiliser et aussi les accompagner par un relai qui va nous permettre de les surveiller. Bien sûr qu’il y’a des prélèvements qui se font au niveau de chaque poste, mais pour le moment nous n’avons pas encore eu de cas ».

Vigilance et 00 cas de Coronavirus sont les maîtres mots. En plus, les infirmiers chefs de poste de Ngoundiane prônent l’application stricte des mesures pour lutter contre le Covid-19.