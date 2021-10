Ngoundiane Rentrée des classes le Conseil municipal offre des fournitures à haut de 15 millions F.

Ce samedi 02 octobre 2021, la salle de conférences de la Maison des Jeunes de Ngoundiane a enregistré la traditionnelle cérémonie de fournitures scolaires aux 21 écoles élémentaires de la commune.

À cette belle rencontre ouverte par le Sous préfet de l’Arrondissement de Thiénaba et présidée par le premier magistrat de la Commune, le maire Mbaye Dione, étaient présents Monsieur Moustapha Niane, inspecteur de l’enseignement en charge du District de Thiénaba, le Proviseur du Lycée, les principaux des deux CEM, l’ensemble des Directeurs d’école, les membres du Conseil municipal, les chefs de village, les présidents des CGE et plusieurs autres invités.

D’une valeur de 15 millions de francs, ces fournitures dont les besoins ont été exclusivement exprimés par les directeurs d’école correspondent en qualité et quantité suffisante de tout ce dont auront besoin les élèves des écoles élémentaires de la commune durant toute l’année scolaire. C’est pourquoi tous les intervenants, à l’unanimité, ont salué la constance de l’équipe municipale pour son engagement depuis 2009 et sans arrêt, d’offrir des fournitures suffisantes et à temps.

Pour rappel, cette cérémonie a été organisée à deux semaines de la prochaine rentrée des classes. De Madame Bamby Ka qui a parlé au nom des CGE, au Sous préfet Monsieur Ndiack Sarr, en passant par Monsieur Moustapha Niane, Representant de l’IEF de Thiès Département, Madame Fama Fall Diop, Présidente du CODEC et Monsieur Saliou Dione, Directeur d’école à Mbourwaye au nom des enseignants de la localité, le discours est unanime. Ils se sont tous félicité de la vision du Maire Mbaye Dione et ont insisté pour que les autres acteurs du système profitent des bonnes conditions qui leur sont offertes pour améliorer les bons résultats déjà enregistrés par les écoles de la Commune de Ngoundiane lors des examens scolaires durant ces dernières années. Les belles performances des écoles de Thiangaye, de Seokhaye et Boudji Ngom qui se sont classées dans le peloton de tête des écoles du Département de Thiès avec des taux de réussite entre 97 % à 100% lors du dernier examen de l’entrée en 6 ème, ont été fortement saluées.

Quant au Maire Mbaye Dione, il a remercié tous les acteurs du système éducatif local qui lui permettent de traduire en actions concrètes sa vision d’une éducation de qualité, condition nécessaire pour un pays émergent.

Pour cela, il invite les élus territoriaux à redoubler d’efforts pour accompagner l’État central dans ce domaine. Il réaffirme son engagement en plus de cette dotation en fournitures à investir davantage dans les Infrastructures de qualité : réhabilitation de salles de classe, achèvement du programme de construction de murs de clôture dans toutes les écoles, la dotation en tables bancs et chaises de bureau dans toutes les salles de classe. Il invite les directeurs d’écoles à maintenir ces bons résultats afin de motiver l’équipe municipale à garder le cap et également à inscrire le volet reboisement des écoles dans leurs programmes d’activités.

Enfin, cette cérémonie a servi de prétexte pour remettre au lycée de Ngoundiane et aux deux CEM de Seokhaye et de Diack un appui de 200 rames de papier après le matériel de sérigraphie qui leur a déjà été remis. Les trois meilleures élèves du lycée ont également reçu, du Maire, à titre de récompense un ordinateur portable pour la première et des enveloppes de 100.000 chacune pour la deuxième et la troisième.