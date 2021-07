Ngoundiane – Le conseil municipal et le CODEC fêtent l’excellence en primant les 320 meilleurs élèves de l’élémentaire

Seulement trois jours après la fermeture des classes des écoles élémentaires, le Conseil municipal de Ngoundiane et les Collectifs des Directeurs d’écoles de la Commune (CODEC) ont célébré ce samedi la traditionnelle fête de l’excellence dans la salle de conférences de la Maison des Jeunes et de la Francophonie de Ngoundiane qui a refusé du monde. Cette année, les 320 meilleurs élèves représentant les trois premiers de chaque classe des 22 écoles élémentaires de la Commune ont été primés et ont reçu chacun un sac rempli de toutes les fournitures scolaires dont ils auront besoin à la prochaine rentrée scolaire.

Au total la mairie a déboursé la somme de 4.000.000 francs CFA pour l’achat de ces récompenses. C’est pourquoi Madame Fama Fall Diop a vivement remercier le Maire Mbaye Dione et l’ensemble de ses collaborateurs pour cet important geste qui s’inscrit dans une longue tradition de faire du secteur de l’éducation sa principale priorité.

D’ailleurs c’est pour cette raison que le premier magistrat de la Commune est surnommé le Champion de L’Education dans la toute la circonscription académique de Thies. Madame Diop s’est aussi félicitée du défi de la scolarisation ses filles qui est largement relevé eu égard aux nombre Superieur des filles dans les classes par rapport aux garçons. Cette suprématie se traduit également au niveau des résultats où elles excellent plus. La conséquence positive est la forte baisse de l’exode rural qui constituait un fléau dans ce terroir. Elle est revenue également sur les nombreux investissements effectués par la mairie dans l’ensemble des écoles où on ne trouve plus d’abris provisoires, ou presque toutes les écoles ont des murs de clôture des blocs administratifs, des blocs d’hygiène en quantité suffisante et un matériel de reprographie offert par la Mairie.



Monsieur Mbaye Sarr, Adjoint au Maire de la Commune qui a présidé la cérémonie est à tenu à féliciter les récipiendaires ainsi que le corps enseignant pour la parfaite organisation de cette belle fête de l’excellente. Au nom du Maire Mbaye Dione et du toute l’équipe municipale, il a réitéré l’engagement constant de la Mairie à promouvoir un enseignement de qualité fondement du développement de toutes les grandes nations. Il a ensuite exhorté les parents d’élèves à plus d’attention sur les habitudes des élèves à la maison.

Il s’est enfin réjoui des avancées considérables notées dans la scolarisation des jeunes filles, un frein important à l’exode rural. Il a d’ailleurs rappelé qu’il y’a une semaine seulement le Maire remettait dans de même lieu, des diplômes de formation à une cinquantaine de jeunes filles spécialisées en horticulture. Comme pour dire que la Commune de Ngoundiane mise plus que jamais sur sa jeunesse et plus particulièrement sur ses filles pour un avenir meilleur.