New York: De délinquant à Maire, Éric Adams entre dans l’histoire

Eric Adams, candidat démocrate à la mairie de New York aux États-Unis, à remporté la victoire. L’homme de 61 ans est devenu le deuxième maire afro-américain de New York, après David Dinkins entre 1990 et 1993 entrant ainsi dans l’histoire.

Eric Adams deviendra le futur maire de New York, lors des locales, il a remporté les élections dans la plus grande ville américaine avec 67% des voix.

Un chiffre élevé qui prouve la confiance que les habitants de New York lui accordent.

« ce soir , j’ai réalisé mon rêve, et de tout mon coeur, je vais lever les barrières qui vous empêchent de réaliser les vôtres »,a lancé le nouvel édile , le sourire aux lèvres es , chemise blanche et pouce levé devant ses partisans réunis dans un hôtel de Brooklyn.

Éric Adams est né dans une famille très és pauvre et à eu une enfance difficile. Délinquant, il a été arrêté à de nombreuses reprises, il a réussi à se ressaisir pour redevenir policier. Capitaine de la police, il créera un syndicat de lutte contre le racisme.