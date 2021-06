Nettoyage du marché au poisson: Le Beau geste de Cheikh Ndoye qui émeut les mareyeurs

Cheikh Ndoye candidat à la mairie de Thies Nord a déployé les grands moyens pour procéder au nettoyage du marché au poisson de Thies. Ce beau geste effectué à la veille de l’hivernage a suscité l’émotion chez les mareyeurs qui ont salué son action et déclaré que le jeune candidat à la mairie de Thies Nord n’en est pas à sa première tentative.

Cheikh NDOYE, candidat au poste de Maire de la zone-nord, vient effectuer une troisième visite, aux mareyeurs pour les soulager de l’insalubrité ambiante, à l’approche de la saison des pluies. A travers cette opération Augias, le président NDOYE a exprimé son attachement aux maréyeurs dont il se réclame et leur promet des projets structurants, à l’avenir. Cheikh Ahmed Tidiane POUYE secrétaire général de l’Union, du Président Habib DIENE et les acteurs qui disent qu’une telle action de la jeunesse et des politiques ont salué cette initiative civique et le plébiscite dores et déjà, pour les prochaines locales.