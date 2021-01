Opération de désinfection et de nettoiement du marché central de Thiès.

Dans la poursuite et l’intensification de la lutte contre la covid 19, Yankhoba DIATTARA ministre de l` Économie Numérique et vice-président du Conseil Département de Thiès s’est rendu au marché central et s’est félicité de la grande mobilisation des autorités administratives , des maires , chefs de services et autres élus locaux, autour de la problématique de la pandémie. Il a trouvé « tout naturel que son département marque sa solidarité aux autorités à travers les comités régionaux et départementaux de lutte. « L’heure étant à l’action et à la mobilisation des moyens, pour venir à bout de la pandémie. »A estimé le ministre.

Pour rappel, lors de la première vague, le Conseil Départemental avait remis au service d’hygiène, des pulvérisateurs et des motos pour mener à bien, leurs opérations. Il se dit prêt à appuyer d’avantage les initiatives « en promettant de remettre 1000 litres de carburant au gouverneur Mouhamadou Moustapha NDAO pour les déplacement s des services d’Hygiène et 2000 autres au profit des forces de défense et toutes autres entités impliquées dans la lutte et la sensibilisation. »Le ministre a renouvelé ses remerciements aux maires et autres élus locaux pour leur engagement sans faille aux côtés des autorités.»

Pour sa part, le chef de l’exécutif régional s’est félicité de l’engagement du Lamine DIALLO et du ministre DIATTARA qui s’est déjà manifesté et invite leurs pairs , aux collectivités locales et autres bonnes volontés « à s’inspirer de son exemple comme lors de la première vague. » Fait-il ensuite noter.

En se félicitant de toutes les opportunités offertes, Lamine DIALLO maire de la zone-nord, n’a pas manqué de solliciter l’assistance du Service d’Hygiène s’agissant du marché central qui reçoit environ quotidiennement plus de 50.000 personnes auxquelles, il exhorte « au du port de masque et au respect des mesures –barrières édictées. » Il a envisagé d’étendre les opérations dans les lieux recevant du public.

Quant à Thierno Cissé, délégué général du marché central, il a plaidé pour les commerçants qu’il dit « durement éprouvés par la situation économique et sanitaire, la révision de l’heure de fermeture du marché, initialement fixée à 18 heures à 19 h30mn. »