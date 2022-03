La Communauté mouride est en deuil. Serigne Falilou Mbacké Ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké Falilou (dit Serigne Modou Bousso Dieng) a été rappelé à Dieu, dans la nuit du mercredi au jeudi, en Espagne. Plus connu sous le nom de Serigne Galass Kana Diba, cet homonyme et petit-fils de Serigne Falilou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul était aussi le porte-parole de la famille de Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké. Il était un pur homme de Dieu et très attaché aux principes de la foi islamique. Son corps est attendu au bercail dans les prochaines heures pour les besoins de son inhumation à Touba d’après emedia.sn.

Thiès infos présente ses condoléances au Khalife Général des mourides et à la Famille de Serigne Modou Bousso Dieng Mbacké.