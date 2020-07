Nécrologie:L’international Moussa Ndiaye a perdu sa fille

Share on Twitter

L’ancien «Lions» du football de la génération 2002, Moussa Ndiaye est en deuil. D’après vox populi qui donne l’information Il a, en effet, perdu, mardi matin sa fille, Maguette Ndiaye.

Une nouvelle tragique qui a été annoncée sur la page Facebook officielle de l’Union nationale des footballeurs professionnels du Sunugaal (UNFP), dont il est membre et Secrétaire adjoint chargé de la formation des jeunes.

Ancien joueur de Sedan (France), Moussa Ndiaye est de cette génération dorée qui a mené le Sunugaal à la finale de la CAN et en quart de finale de la Coupe du monde en 2002. La rédaction de «Vox Populi» s’associe à la douleur de la famille et lui présente ses condoléances.