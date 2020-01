NECROLOGIE: Voici Badara Ndiaye, le Coach emporté par le choc camion contre Jakarta

Le monde sportif thiessois est endeuillé avec la mort accidentelle de l’entraineur de football Badara Ndiaye ce vendredi vers 17 H, prés de la « dibiterie » Ismeu, sur la route de la rocade Sud de Thiès.

La moto jakarta où il se trouvait a étè violement heurtée par un camion dont le chauffeur aurait pris la poudre d’escampette.

Un grand frere, oncle , frere et papa tres disponible qui a formé beaucoup de jeunes des quartiers Cité Senghor, Hersent, Cité Lamy, Keur Serigne Ablaye Yakhine, Silmang, Gouye Sombel et autres.

Il sera enterré aujourd’hui samedi matin à Keur Mor Ndiaye son village natal. La ceremonie de prieres et de recueillements sera organisée aussi ce samedi, chez lui, à Cité Senghor.

Source: Le groupe wa Hersent Thiès qui présente ses sincères condoléances à la population thiessoise particulièrement le monde du football.

Yalla nakko bour yalla tabal Aldiana.