Nécrologie: Rappel à Dieu d’un grand Notable de la ville de Thiès: El Hadj Daha Kanté n’est plus

La ville de Thies vient de perdre un grand Notable. En effet, C’est dans la tristesse que nous venons d’apprendre le décès de El Hadj Daha Kanté, à 87 ans, ancien combattant, chauffeur de l’administration territoriale et actuel délégué de quartier de Mbour 1, survenu ce Mardi 01 Septembre 2020.

L’enterrement est prévu à 17H à Madoki. Toute l’équipe de Thiesinfo présente ses vives condoléances à sa famille et à tous les Thiessois.

Sa dernière causerie sur Thies info date de Janvier : El Hadj Daha Kanté, grand notable, avisé et bien informé aimait la Presse et participait souvent au débat utile pour éduquer et guider la jeunesse.