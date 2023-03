Nécrologie: Rappel à Dieu de l’avocat Me Ousmane Seye

Le célèbre avocat, Me Ousmane Sèye, a tiré sa révérence ce jeudi matin.

Le Président du parti politique, le « Front Républicain » était membre de la coalition présidentielle BBY, il siégeait au Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) où il occupait le poste de vice-président.

Dans un message publié sur twitter, le chef de l’État, Macky Sall a salué la mémoire de l’illustre avocat Me Ousmane Seye. Il a notamment salué son engagement et sa serviabilité .

«Je suis peiné d’apprendre ce jour le décès de Me Ousmane Seye, avocat et chef de parti politique. Je rends hommage à un avocat émérite et à une personnalité publique engagée et serviable. À sa famille, au barreau et à toute la classe politique, je présente mes condoléances émues», a déclaré le président de la République Macky Sall.

