Triste nouvelle au sein de l’hémicycle, Marie Josephine Diallo est décédée ce mercredi, 18 mai 2022. La nouvelle a été donnée par le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Aymerou Gningue.

Figure emblématique, la défunte occupait le poste de secrétaire générale de l’ assemblée depuis 1996. Elle a travaillé dans la plus grande loyauté avec les cinq derniers présidents de l’assemblée nationale : Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, Youssou Diagne, Pape Diop, Macky Sall, Mamadou Seck et Moustapha Niasse.

Elle fut aussi présidente de l’Association des Secrétaires généraux des parlements francophones (ASGPF).

Le président Macky SALL à rendu hommage à un commis d’Etat dévoué et d’une grande discrétion. « Le Sénégal vient de perdre une dame d’un grand professionnalisme Marie Joséphine Diallo, Secrétaire générale de l’Assemblée Nationale depuis 1996. Je rends hommage à un commis de l’Etat dévoué et d’une grande discrétion. Mes condoléances à sa famille et à l’Assemblée Nationale », a twitté le président Sall.