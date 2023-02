Nécrologie: Le musicien Ismaila Toure du groupe Toure Kunda a tiré sa révérence

Ismaila Touré est décédé ce matin, à l’âge de 73 ans, des suites d’une longue maladie à Paris. Ismaila Toure était un artiste musicien pétri de talent qui a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture.

Il a fondé le groupe Toure Kunda avec son frère aîné, Sixu Tidiane Toure, en 1978. Le groupe a connu un grand succès grâce à leur musique qui mélangeait des rythmes africains traditionnels avec des influences funk, reggae et pop. Ils ont sorti plus d’une douzaine d’albums au cours de leur carrière, et ont joué dans des festivals et des concerts à travers le monde.

Dans un message publié sur sa page Twitter, Macky Sall salue la mémoire du défunt chanteur.

« Je suis peiné d’apprendre le décès d’Ismaël Touré, membre du mythique groupe Touré Kunda. C’est une perte immense pour la musique sénégalaise et africaine. Mes condoléances émues à sa famille et au monde artistique. Je salue sa mémoire. Paix à son âme »,a écrit le chef de l’Etat.

Partager : Tweet



WhatsApp