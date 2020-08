Nécrologie: Le maire de Keur Moussa, Momar Ciss en Deuil

Le Maire de Keur Moussa Momar Ciss et toute la communauté de Keur Moussa annoncent le décès du chargé de communication du Maire M Bougouma Thiombane, décès survenu à l’hôpital régional de Thies. La cérémonie de prière est prévue ce Vendredi 21 Août à Keur Moussa.

Connu pour son dévouement et sa fidélité au Maire Momar Ciss, M Bougouma Thiombane a toujours coordonné les activités de la commune de Keur Moussa dans la transparence et tout le respect réciproque accordé aux partenaires et journalistes. M Bougouma Thiobane compagnon discret et loyal du Maire de la commune de Keur Moussa est parti laissant un grand vide…

Que Dieu l’accueille au Paradis. Thies Info présente ses condoléances attristées à sa famille et à la Commune de Keur Moussa.