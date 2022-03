Jean-Pierre Pernaut est décédé. Il a succombé des suites d’un cancer du poumon, qu’il combattait depuis la fin de l’année dernière. Il avait 71 ans .

La télévision perd un de ses plus grands journalistes, TF1 un membre de sa famille. Entré à TF1 en 1975, il a incarné l’édition du journal de 13H de TF1 pendant plus de trente ans, une longévité inégalée, récompensée d’une fidélité sans faille du public, jusqu’à son dernier JT le vendredi 18 décembre 2020. En cela, il faisait partie de la famille de tous les Français. Jean-Pierre Pernaut a d’ailleurs été à plusieurs reprises plébiscité comme présentateur préféré des Français.

Journaliste avec un sens du public hors norme, il était extrêmement investi, avec un enthousiasme intact. Après plus de 7000 JT à son actif, il préparait chacun d’entre eux comme si c’était le premier. Il a mis un point d’honneur à proposer un journal qui réponde aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens et inventé l’information de proximité, avec l’idée formidable de créer, lorsqu’il a pris les rênes du 13H en février 1988, un réseau de correspondants partout en région, qui a contribué à la réussite de cette édition.

Tout au long de ces années, il a exprimé dans son JT, son amour des régions, son attachement à notre patrimoine et à nos savoir-faire. Soucieux des questions d’économie et du pouvoir d’achat des Français, thématiques très présentes dans son journal, il a créé avec Christophe Dechavanne l’émission « Combien ça coûte », qu’il a présentée de 1991 à 2010.

Jean-Pierre Pernaut a également couvert les plus grands événements de l’actualité française et internationale. On se souvient de journaux entièrement dédiés à des événements mondiaux comme la chute du mur de Berlin et à la délocalisation de son journal lors de la catastrophe de Tchernobyl ou des attentats du 11 septembre à New York. On lui doit également de grandes émissions politiques, comme « Paroles de Français », « Face aux Français » ou encore une interview exclusive d’Emmanuel Macron un an après son arrivée au pouvoir, dans une école de Berd’huis.

Jean-Pierre Pernaut a également contribué au lancement de LCI en clair avec l’émission « Au cœur des régions » dès 2016 et lancé sur le numérique la JPP TV, une plateforme digitale dédiée au patrimoine et à l’actualité régionale, en décembre 2020. Et depuis janvier 2021, il présentait chaque semaine sur LCI son rendez-vous « Jean-Pierre et vous ». Jean-Pierre, c’était aussi et surtout un homme de caractère, passionné, sincère, engagé, chaleureux, amoureux de son métier, des équipes de la rédaction comme de son public. Il va terriblement nous manquer.