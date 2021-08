NÉCROLOGIE : Décès d’Hissène Habre

L’alerte avait été donnée à plusieurs reprises par ses avocats, mais également par son épouse. Hissène Habré, en détention à la prison du cap Manuel, risquait de contracter la Covid et pire, d’en mourir. Et c’est ce qui est finalement arrivé malheureusement.

Son épouse a confirmé que M. Habré était bien infecté par la Covid-19. “Des informations de la presse sénégalaise ont fait état que le Président Habré a été contaminé au Covid 19. Malheureusement, c’est bien le cas. Toujours est-il que le Président Habré est conscient et les médecins se sont mobilisés pour le soigner. Le Président Macky Sall, informé, a immédiatement mobilisé les moyens humains pour diligenter les soins. Je le remercie au nom de toute notre famille. Le Président Habré est dans un hôpital public sénégalais qui dispose d’un plateau technique de qualité à même de traiter un cas aussi sérieux. Je demande à nos parents, amis, familles et connaissances au Tchad, au Sénégal et ailleurs, de faire des douas pour que Dieu assiste l’équipe médicale et protège le Président Habré”, avait réagi Fatima Raymond Habré.

Avant la mort de l’ex président du Tchad , ce matin.

Pour rappel, Hissène Habré, âgé de 79 ans, a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Il a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l’issue d’un procès sans précédent à Dakar par les chambres extraordinaires Africaines .

Ce, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l’humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvement. Une commission d’enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré.

Lors de la 1ére vague du coronavirus, il avait pu bénéficier d’une sortie de prison de 60 jours , ce qui n’a pas été le cas pour la 3iéme vague où il n’a pas pu obtenir de liberté provisoire.