Plus connu sous le sobriquet de Momo, il incarnait le rôle d’un garçon consciencieux et studieux. Intelligent et timide , Momo Camara etait une personnalité attachante dont la popularité augmentait auprès du public au fur et à mesure de l’avancement des saisons de la série.

Il est décédé hier à l’âge de 24 ans à l’hôpital de Ouakam où il était hospitalisé , emporté par la drépanocytose.

Il sera inhumé ce jour à 14h à Mboro, puisse son âme reposer en paix!