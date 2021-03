NÉCROLOGIE : DÉCÈS DE GASS EZZEDINE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION BOULES ET PÉTANQUE

Ces intimes le surnommaient « monsieur le maire du Plateau », tant il était proche de la population et surtout des couches défavorisées. Gass Ezzedine est décédé, ce dimanche des suites de maladie à Paris. Malade et évacué à Paris depuis plusieurs semaines, il a finalement succombé, ce 7 mars. Gass Ezzedine, président de la Fédération de Sports Boules et Pétanque est décrit comme un homme d’une générosité sans pareil.

Thiés infos présente ses condoléances attristés.