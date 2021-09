NÉCROLOGIE : DECES DE DOUBLE LESS

Après Mbaye Gueye, la lutte perd une autre de ses figures emblématiques. L’ancien roi des arènes et père des lutteurs Balla Gaye 2 et Sa Thiès, Double Less, qui était alité depuis des mois, est décédé, ce dimanche 5 septembre.

De son vrai nom Mamadou Sakho, Double Dess était un athlète de haut niveau. Médaillé d’or aux Jeux africains de Nairobi, il a été également plusieurs fois champion du Sénégal de judo.

Il a hérité du surnom de Double Less en référence à sa très grande taille. Double Less en comparaison au mètre de tissu.

C’est fort de ce surnom qu’il débarque à Dakar, en provenance de Malifara, à Sédhiou, dans les années 1970 pour une carrière de boxeur. Il se retrouve alors chez Mbaye Gueye, le premier Tigre de Fass, pour parfaire sa technique. Son baptême du feu se fera en 1972, face à feu Doudou Baka Sarr, champion sérère, où le combat sera sanctionné par un match nul.

La suite on la connait. Il a disputé les Jeux Olympiques, une fois classé 9e mondial en lutte greco-romaine.

Il est décédé ce dimanche après-midi, à son domicile, à Keur Massar, après sa sortie de Clinique, hier samedi 4 septembre.