Nécrologie: DC de Ousseynou Sow, père de Boya Sow ce jour, l’enterrement aura lieu à Thiès à la cité Pillot à 17 heure

Mme Adja Cogna sow cité pillot à Thiès épouse du défunt

Mr Babacar Diouf MBAYSINGER beau-fils du défunt

Mme Diouf Boya Sow , fille du défunt et famille

Mr El Hadj Abdoulaye Diop (ancien ministre des finances) et famille

Mme Diop Niania Sow, fille du défunt et famille

Mr Ousseynou Diop et famille

Mme Diop Raky Sow et famille

Mr Amadou Aboul Sow Directeur de l’enseignement supérieur et Famille

Mme Astou Boundao Sow fille

Mr Cheikh Diop Directeur du Trésor et famille

Mme Diop Ndeye Amy Sow , fille du défunt

Mr Iba mar Sow fils du défunt et famille

Mr Papa Sow, fils du défunt et famille,

Mr Ahmet Sow fils du défunt et famille

Mr Coly sow fils du défunt et famille

Mr Ismaïla Ben Diemé, beau-fils du défunt et famille

Mme Diemé Ndeye coumba Sow et famille

Mr Ibrahima Sow Trésor à Thiès

Mr Cheikh Diouf Kramex et famille

Mr Abdoulaye Ba petit-fils du défunt

El hadji Abdou Sow cheminot à la retraite

El hadji Samba wade Cheminot en retraite

Mme Ndiaye née Aissatou Sow à Dakar

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de OUSSEYNOU SOW cheminot à la retraite .

L’enterrement aura lieu aujourd’hui à 17 heures à la cité Pillot à Thiès

Et les condoléances seront reçues ⁰le mercredi 23 novembre à la cité pillot à Thiès.