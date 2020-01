Nécrologie: Cheikh Bacar Diagne n’est plus

Le chantre de la Paix, Cheikh Bacar Diagne , Un grand fils de Thies vient de nous quitter ce Vendredi 10 Janvier 2019. Le Président de L’APS Association pour la paix et la Solidarité, Mission 313, Cheikh Bacar Diagne très connu pour son militantisme pour la paix et la solidarité dans le monde, était ami et conseiller des chefs d’états Africains, un homme de valeur et de vertu (qui avait l’habitude d’organiser des séances de prières ou de faire des émissions dans les médias ou des articles dans les journaux pour consolider la paix des hommes dans notre pays et dans le monde entier.)

La levée du Corps est prévue ce Samedi 11 Janvier à 9H à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène. Après une cérémonie de prière chez Serigne Saliou Touré, L’enterrement est prévue à Touba.

Thiesinfo présente ses vives condoléances à la famille attristée et prie que Dieu l’accueille dans son Paradis.