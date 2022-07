Le célèbre marabout très connu dans la capitale du rail est en deuil. Serigne Moustapha Amar alias Borome Thiès a perdu sa mère, ce dimanche 24 juillet, à Ngaye Mékhé, commune située dans le département de Tivaouane. Elle était dans un village environ de la commune de Ngaye Mékhé pour présenter des condoléances à son jeune frère qui vient de perdre sa femme. Elle a été terrassée par une courte maladie. C’est suite à son évacuation à l’hôpital qu’elle a tiré sa révérence. Décédée à l’âge de 77 ans ( née le 14 août 1945 ), elle était une femme pieuse qui a consacré toute sa vie à l’adoration de Dieu et à l’engagement sans commune mesure pour le rayonnement du mouridisme dans le Cayor et partout au Sénégal.

Sa détermination dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, son dévouement auprès de Serigne Mourtada Mbacké Ibn Khadimoul Rassoul et ses qualités intrinsèques serviront de référence à la nouvelle génération. Durant toute sa vie, elle faisait des déplacements pour semer la cohésion sociale au sein des talibés et surtout les membres de sa famille. C’est dans son cœur bonté de loyauté, de tolérance qu’elle a reçu très tôt la bénédiction de son mari Serigne Alioune Amar. Elle s’activait également aux taches quotidiennes inhérentes pour le bien-être de sa famille biologique et celle de son mari Serigne Alioune Amar.

Aujourd’hui, cette femme généreuse, courtoise, plaisante, très positive dans ses pensées et ses actes a laissé une famille bien éduquée dans l’islam et les enseignements de Cheikhoul Khadim. Thiès Info présente ses sincères condoléances à Serigne Moustapha Amar alias Borome Thiès et toute sa famille.