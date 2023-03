Ndoye Bane engage la modernisation des marchés pour le développement économique de Pire

La signature de la convention entre la Commune de Pire et Promogem dirigé par Ndeye Fatou Diagne pour la construction d’un marché est une étape importante dans la modernisation des infrastructures marchandes au Sénégal. Le maire Ndoye Bane a souligné que tout cela découle de la volonté du Président Macky Sall, qui a mis en place un programme de modernisation et de gestion des marchés sur l’étendue du territoire national.

Ndeye Fatou Diagne, Directrice du Promogem Sénégal, a expliqué que la mission de l’entreprise était de mettre en œuvre la politique gouvernementale en termes de modernisation et de gestion des marchés. Elle a souligné que la modernisation des établissements marchands était nécessaire pour garantir la sécurité et le confort des commerçants et des usagers. Elle a également précisé que le Promogem avait pour mission de moderniser l’ensemble des infrastructures marchandes du pays, y compris les marchés hebdomadaires et les établissements de distribution.

Le maire de Pire a souligné que la modernisation des infrastructures marchandes était une priorité pour sa commune et qu’il travaillait en étroite collaboration avec le Promogem pour mettre en place un plan de modernisation adapté à la réalité de la collectivité. Il a également souligné l’importance de la pérennité des emplois dans le cadre de ce projet de modernisation.

La convention prévoit la rénovation et l’embellissement de tous les marchés de Pire, y compris le marché central qui n’avait pas été touché depuis sa création en 1912. Le projet comprend également la formation des habitants de la localité pour assurer la gestion des différents marchés.

La visite de Ndeye Fatou Diagne et de sa délégation à Pire a été l’occasion de signer cette convention importante pour la modernisation des infrastructures marchandes au Sénégal. Cette convention devrait permettre de garantir la sécurité et le confort des commerçants et des usagers, tout en favorisant la création d’emplois et la pérennité des activités économiques dans la commune de Pire.

