Ndongo Tabane, coordinateur des Anciens, réaffirme son soutien indéfectible au Président Macky Sall.

Dans le cadre de la préparation de la rencontre entre le Président de la République Macky Sall et les membres fondateurs du parti APR à Thiès, Ndongo Tabane, responsable du parti à Thiès et coordinateur des Anciens, a tenu une conférence de presse pour réaffirmer le soutien indéfectible des membres fondateurs du parti au Président Macky Sall.

Au cours de cette conférence, Ndongo Tabane a d’abord salué l’accueil enthousiaste de la population thiesoise lors de la visite du Président de la République et a remercié le chef de l’Etat pour son engagement à faire de Thiès un hub économique.

Ensuite, il a souligné que les membres fondateurs du parti ont sollicité une rencontre avec le Président Macky Sall, qui leur a été accordée, mais qui n’a pas pu se tenir en raison du timing très court. Le Président a cependant promis de les recevoir dès son retour à Dakar.

Ndongo Tabane a déploré que certains individus mal intentionnés cherchent à saboter leur cause en introduisant des gens qui n’en font pas partie lors des rencontres avec le Président. Il a donc appelé tous ceux qui ne font pas partie des Anciens à rester à leur place et a demandé à Augustin Tine de les associer à la confection de la liste des Anciens qui se rendront au Palais de la République.

Enfin, Ndongo Tabane a réaffirmé leur soutien indéfectible au Président Macky Sall et leur détermination à faire face à toute tentative d’introduction ou de parachutage d’opportunistes venus d’ailleurs.

En conclusion, Ndongo Tabane a remercié la presse pour sa présence et sa patience et a réitéré leur engagement en faveur du Président de la République, du Sénégal et de la paix.

