Ndiéyéne sirah : Fallou Barre candidat à la mairie au chevet des candidats au baccalauréat

Fallou Barre leader du mouvement And soukkali la commune de Ndiéyéne sirah et non moins candidat en lice aux élections municipales s’engage pour la cause estudiantine.

Étant lui même étudiant, il a voulu lors de cette synthèse de philosophie qu’il a organisé avec l’amicale des étudiants de Ndiéyéne sirah enlever la casquette de politicien et préconiser de précieux conseils à ses jeunes fréres.

Il est convaincu que le développement passe par l’éducation et le travail sans relâche, son message à l’endroit de cette 1iére génération de baccalauréat du lycée de Ndiéyéne sirah.

Par ailleurs, un manque de bibliothèque, de salles informatiques et de salles de classes ont été soulevés comme problèmes majeurs du lycée, le jeune candidat Fallou Barre promet d’y apporter solution.