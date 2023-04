Ndiakhatt: Mobilisation des populations face à la réouverture controversée de l’usine de plomb Ganesha dans la Zone des Niayes

Les communautés locales de Ndiakhatt, soutenues par le Cadre de Concertation et de Développement des Niayes (CCDN) et le Centre de Recherche et d’Actions sur les Droits Économiques, Sociaux et Culturels (CRADESC), se sont retrouvés aujourd’hui pour discuter des obligations légales et contractuelles découlant de la fermeture de l’usine de recyclage de batteries à plomb Ganesha.

Les populations locales sont en état d’alerte suite à la réouverture inattendue de l’usine de plomb, moins de trois mois après sa fermeture officielle le 14 décembre 2022. Malgré les études d’impact environnementales et les efforts de sensibilisation des populations sur les risques sanitaires liés à l’exploitation du plomb, l’usine a repris ses activités, suscitant la consternation et l’inquiétude des riverains.

Face à cette situation préoccupante, les habitants se sont réunis pour trouver des stratégies de lutte afin d’obtenir la fermeture définitive de l’usine. Les enjeux sont importants, car l’exploitation du plomb représente un danger majeur pour la santé des populations, leur bien-être et leurs activités agricoles.

Les participants à cette réunion, organisée sous l’égide du CRADESC, ont exprimé leur désarroi face à la reprise des activités de l’usine. Ils estiment que les efforts de sensibilisation et de renforcement des capacités n’ont pas suffi à éviter cette situation déplorable.

Les riverains espèrent que le ministère de l’Environnement interviendra pour mettre fin définitivement à l’exploitation du plomb dans leur région. Le retrait de l’attestation d’exploitation délivrée à l’usine est également attendu avec impatience.

En plus de la fermeture de l’usine, la décontamination du site est un enjeu majeur pour les populations locales. Les répercussions environnementales de l’exploitation du plomb ont un impact direct sur l’agriculture et le bien-être des habitants.

La situation actuelle soulève des questions sur la gestion environnementale au Sénégal et la capacité des autorités à protéger les populations et leurs activités face aux risques industriels. Les habitants de la région espèrent que leur mobilisation permettra d’obtenir des résultats concrets et d’assurer un environnement sain et sécurisé pour tous.

Partager : Tweet



WhatsApp