Ndiaga Ndiaye a tiré sa révérence,mais à jamais dans l’histoire

Un nom qui raisonne et détonne au Sénégal. Un nom connu de tous et qu’on rattache de facto à ces cars de marque Mercedes de couleur blanche qui sillonnent, depuis plus de deux décennies, les artères de Dakar et les routes du pays pour convoyer des passagers. Et c’est à Dakar qu’ils ont plus particulièrement pignon sur rue en assurant la desserte entre le centre-ville et ses abords et la banlieue. Ces cars «Ndiaga Ndiaye», leur parrain, c’est El Hadji Ndiaga Ndiaye. Célèbre transporteur, il est celui qui a lancé ces cars en premier sur les routes de Dakar, au début des années 90. Et il avait en partie supplée la faillite de la SOTRAC, la société publique de transport, au milieu de ces mêmes années 90.

Ces cars faisaient alors la navette entre la banlieue et la gare routière de Colobane, de Esso-Port ou encore de Pompiers. C’est cet homme qui est entré à jamais dans l’histoire du transport au Sénégal, après près de 60 années passées dans le milieu, qui a tiré sa révérence, ce vendredi. El Hadji Ndiaga Ndiaye s’est éteint, chez lui, à Pikine «Tallyboubess». Il avait 85 ans. Son enterrement est prévu, ce samedi, à 10 heures. En 2015, El Hadj Ndiaga Ndiaye avait été élevé au grade de Grand officier de l’Ordre national du mérite par le Président Macky Sall. .

Dans un communiqué, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres a rendu hommage à cette «figure emblématique du secteur des transports routiers». «Avec sa disparition, le Sénégal perd un pionnier et une référence, imbu des valeurs de citoyenneté, qui a œuvré, toute sa vie durant, pour le développement d’un transport responsable au service des populations», a déclaré Me Oumar Youm qui s’est «incliné avec respect devant sa mémoire» en adressant, au nom du président de la République, à ses enfants, à sa famille et à l’ensemble des acteurs des transports routiers, ses condoléances émues

Vox populi