Ndèye Soukèye Guèye promet la victoire de la coalition BBY à Saer Mangane à Bayal

Ndèye Soukèye Guèye promet la victoire de la coalition BBY à Bayal à Saer Mangane. Pendant cette rencontre tenue chez Ndeye Soukeye Guèye dans son fief, on a aussi noté la détermination et l’engagement de la famille de Siré Dia venue prêter main forte à Ndèye Soukèye Guèye et rassurer le candidat de la coalition.

Saer Mangane candidat à la mairie de Thiès Est a déclaré que l’intérêt de Thiès se trouve dans la victoire coalition BBY avec le Pdt Macky Sall et Idrissa Seck pour des réalisations de grande envergure dans la capitale du Rail.