Naufrage du Bateau le Joola : 18 ans de traumatisme pour les familles

La commémoration du naufrage du Bateau « leJoola » se déroule ce samedi. Ce bateau qui ralliait Dakar avec près de 2000 passagers à bord, soit une surcharge de plus de trois fois sa capacité officielle (le bateau était conçu pour accueillir 536 passagers), s’est enfoncé dans l’océan, causant la mort de 1 863 personnes, selon le bilan officiel. Malgré ces chiffres qui donnent des sueurs froides, d’aucuns estiment qu’il y avait plus de 2000 passagers à bord.

Aujourd’hui, 18 ans déjà , soit l’âge d’un majeur, et il semble que jamais on connaîtra combien de personnes ont péri dans ce drame qui date déjà de 18 ans.

Le Comité d’initiatives pour l’érection du mémorial Musée «Le Joola», demande à tous les Sénégalais et parents de victimes d’observer une minute silence, à 12 heures précises. Côté officiel, le gouvernement organise une cérémonie à Ziguinchor, sous la présidence du ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba, et des ministres du Commerce, Mme Aminata Assome Diatta et de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Ce sera sous le thème : «Le renflouement».