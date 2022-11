Musique: Sortie d’un nouveau single “IDDA”, Mia Guissé se libére et lançe sa carrière solo

Fraîchement divorcée, Mia Guissé du groupe Maabo compte s’envoler de ses propres ailes pour marquer ses empruntes dans la sphère musicale sénégalaise.

Aprés que leur couple avec son désormais ex mari Abdou Guissé a volé en éclat, Mia a décidé de fermer cette page noire de sa vie et de reprendre sa vie en main notamment sa carrière musicale, elle a mis sur la table son nouveau single intitulé IDDA( période de viduité d’une femme qui a divorcé), un son qui en dit long sur ce qu’elle a vécu dans son ménage et à travers lequel elle lance un message à toutes les femmes qui vivent cette situation.

Se confiant à L’Obs, l’artiste a expliqué qu’‘’Idda’’ symbolise plus « le deuil d’un passé révolu ». Elle ajoute : « C’est une libération. C’est le début de l’affirmation de ma personnalité en tant qu’artiste et en tant que femme. » Avant cela, il a fallu qu’elle « panse ses blessures », soutenue par sa famille et ses proches.

Toutefois, Mia Guissé, qui n’a pas souhaité aborder les dessous de son divorce « par égard pour sa fille » et « pour préserver sa dignité de femme », a précisé qu’elle a vécu des « choses immondes ». « Étant mariée, j’étais assujettie à beaucoup de restrictions, a-t-elle lâché. Là, je me retrouve dans une situation où je peux rire, discuter, vivre sans avoir peur. Je me suis mariée très jeune et après, j’ai vécu sous la houlette de mon ex-mari ».

Les internautes apprécient le talent de Mia et lui prédisent même une belle carrière, ils pensent qu’elle pourrait faire une grande différence chez les géantes de la musique sénégalaise.