La grande chanteuse à la voix d’or Coumba Gawlo Seck avait donné rendez-vous au public et à ses fans à travers ses plateformes pour le 7 mars. Après plus d’un an de retrait de la scène musicale, comme promis, l’auteure de « Femme Objet » nous revient avec le clip « Tek Gui » (Silence), une vidéo digne d’un grand film, avec son décor original, la symbolique des images et la qualité. Cette vidéo, réalisée par les frères Guélongal, est l’occasion pour l’artiste de participer à sa manière a la journée de la femme célébrée dans le monde aujourd’hui. « Tek Gui » est un hommage de Coumba Gawlo à son défunt père, Laye Bamba Seck.

Selon un communiqué de presse. C’était une chanson de son album « Terrou Waar », qui a été classé dans le top 10 des meilleurs albums au monde par iTunes un mois après sa sortie en décembre 2019. Dans l’ensemble, c’est un album réussi compte tenu de toutes les régions du Sénégal. Dans la vidéo on voit Coumba tout de blanc vêtue, la coiffure naturelle, seule dans la forêt, dans un décor sublime en train de jouer au piano et de chanter. Une manière de garder un profond mystère, rappeler le mystère de la mort.

« Mais surtout rester dans la continuité de l’esprit de l’album Terrou Waar qui symbolise l’ouverture et l’enracinement. La forêt et les percussions sur la chanson symbolisent l’enracinement. Le piano représente la modernité et l’ouverture. Les feuilles mortes sur le sol rappellent la mort, la fin d’une vie, de quelque chose, d’une souffrance, puisque cette vidéo est un hommage à son père Laye Bamba Seck, rappelé à Dieu il y a deux ans », lit-on dans le document de présentation.