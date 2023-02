Musique: Beyoncé devient la reine des grammy awards

Beyoncé est devenue ce dimanche l’artiste la plus couronnée de tous les temps aux Grammy Awards, à Los Angeles, mais le prix suprême du meilleur album lui a encore échappé, au profit de la popstar britannique Harry Styles.

Avec quatre nouveaux gramophones, dont la meilleure chanson R&B (« Cuff it ») ou le meilleur album dance/électronique (« Renaissance ») « Queen B » repartira les bras chargés et elle devra faire de la place sur son étagère pour y disposer les 32 récompenses de toute sa carrière, un record absolu, une de plus que le chef d’orchestre Georg Solti dans les années 1990.

« J’essaye de ne pas être trop émue », a-t-elle lancé, remerciant tour à tour ses parents, son « magnifique mari » Jay-Z, ses « trois beaux enfants » et « la communauté queer » qui l’a toujours soutenue.

Beyoncé entre donc dans l’histoire. Mais une fois de plus, une récompense majeure lui échappe: comme en 2017 avec « Lemonade », devenu un classique, « Renaissance », son dernier opus house et dance, a échoué à obtenir le prix du meilleur album.

