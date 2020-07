MOUSTAPHA NIASSE, PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE «Nous continuerons, ensemble et solidairement, notre combat pour la vie»

L’Assemblée nationale a clôturé sa session ordinaire unique de l’année 2019-2020, hier. A cette occasion, le président de l’Assemblée, Moustapha Niasse, s’est adressé aux députés,aux Sénégalais, ainsi qu’au représentant du gouvernement, les ministres des Finances et du Budget, du Travail, du Dialogue Social, des Organisations Professionnelles et des Relationsavec les Institutions a précisé Vox populi.

D’emblée, Moustapha Niasse a fait observer une minute de silence et formuler des prières à l’endroit de tous les compatriotes victimes de la pandémie Covid-19 et des trois éminents chefs rappelés à Dieu

Le journal a précisé que M Nissa a salué la «batterie de mesures» prise par le chef de l’Etat, M. Niasse a noté que «l’Assemblée nationale, dans le cadre des prérogatives que lui confèrent la Constitution et le Règlement intérieur, a joué sa partition, en renforçant sa nécessaire coopération avec le pouvoir Exécutif. C’est ainsi qu’elle a voté, le 1er avril 2020, la Loi d’habilitation permettant au chef de l’Etat de faire face à la pandémie et à ses conséquences budgétaires, financières, économiques, sociales, sanitaires et sécuritaires».

«Naturellement poursuit-il, la clôture de cette session n’est pas synonyme de pause dans le combat solidaire que toutes les composantes de la nation mènent contre la pandémie. En plus de l’encadrement de leurs mandants, les députés seront attentifs aux sessions extraordinaires, en observant une vigilance sans faille, pour rester disponibles au service du pays et de ses populations. «c’est la raison pour laquelle, il convient de souligner que malgré la situation exceptionnelle ,l’Assemblée nationale maintient le cap sur sa volonté d’améliorer les conditions de travail au sein du siège de l’institution et poursuit ses efforts pour élaborer et exécuter des projets avec les partenaires, en vue de la modernisation de ses équipements. C’est dans cet esprit que nous continuerons, ensemble et solidairement, notre combat pour la vie, sans renoncer à l’aspiration nationale de développement concerté».

