Moussa Sarr Pdt du Mouvement Ndaw Dou Fowé Deug rencontre les Communicateurs Traditionnels

Moussa Sarr, président du Mouvement Ndaw Dou Fowe Deug, a organisé une rencontre avec les communicateurs traditionnels du Sénégal dans le but de discuter de l’importance de la paix et de la stabilité dans le pays. Lors de ce dîner, Moussa Sarr a réaffirmé son engagement à travailler avec les communicateurs pour trouver des stratégies permettant de renforcer la stabilité du pays et de favoriser le développement du Sénégal.

Le Mouvement Ndaw Dou Fowe Deug, dont le credo est l’éthique et le sens du travail, est engagé dans la recherche de solutions pour renforcer la dignité des êtres humains et lutter contre les fléaux qui affectent notre continent. Moussa Sarr a souligné que la massification et l’implication des jeunes dans la gestion du pays.

Partager : Tweet



WhatsApp