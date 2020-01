« Mouride Sadikh Ak Dioulit Akhane » Par Serigne Saliou Samb

Fall Damel, présentateur à Thiesinfo, recevait Serigne Saliou Samb, Chambellan de feu Cheikh Béthio Thioune (RTA). Il définit ici, en résumé la différence entre, un mouride sadikh, un vrai disciple, du musulman authentique.

Il faut savoir les reconnaître en tout temps, surtout en ces périodes-troubles. A la question de savoir, s’ils sont pareils, il répond simultanément par la négative et l’affirmative. Deux réponses contradictoires, voire antagonistes car dit-il, « on peut être un vrai musulman, sans être un authentique disciple mouride.

A contrario, poursuit-il, On ne peut pas être un mouride sadikh (véritable), sans être un vrai musulman. » les vrais musulmans ont des signes distincts : A la lecture du saint Coran ou à la récitation d’une sourate ou d’un verset , il sent sa foi renforcée, il se suffit à son Seigneur et à sa Puissance et être prêt, à exécuter ses recommandations ( Ndiguel ) sans hésitation ni murmure. La cinquième recommandation réside pour le musulman, à tout partager avec son coreligionnaire ; Mais même si on réunit toutes ces qualités, dit Serigne Saliou Samb, ne suffisent pas à faire de vous un vrai mouride.

Allégeance à un guide spirituel, un impératif…



C’est après avoir acquis toutes ses aptitudes que le musulman se trouve un guide spirituel pour le guider dans le droit chemin pour être un mouride « sadikh », véritable. Il se défini par son amour profond pour son cheikh, par l’exécution de ses recommandations, sans hésitation, ni murmure (Ndiguel), une foi totale en lui et à ne pas braver ses interdits.

Bref, Serigne Saliou Samb après, un coup de projecteur sur les écrits du fondateur du mouridisme a permis de distinguer le mouride sadikh », le vrai mouride du « jullit akhan » ou musulman authentique… (vidéo)