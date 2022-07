La tête de liste départementale de Bokk Gis Gis/ Liggey n’a pas raté la déclaration de Ousmane Sonko, samedi dernier à Mbacké dans un meeting avec ses investis où il a ouvert les hostilités avec les autres listes de l’opposition en lice pour ces législatives. Il a soutenu que la seule opposition à ces élections c’est l’intercoalition Yewwi – Wallu et que les autres coalitions reçoivent les financements de Macky Sall.

Cette déclaration continue de créer la polémique dans la campagne électorale. Hier, dans un meeting organisé par la tête de liste au niveau du département de ladite coalition dirigée par Pape Diop, le président du parti Union pour une Nouvelle République ( URN ) condamne les accusations du maire de Ziguinchor. 《Le moment est venu de tourner définitivement la page de cette horde de malfrats, regroupée autour d’une organisation mafieuse qui se fait pompeusement appelée Yewwi Askan Wi》, précise d’emblée Mouhamadou Lamine Massaly. Avant d’ ajouter :《 Ousmane Sonko leur tête de liste,n’est qu’un vulgaire manipulateur, qui excelle honteusement dans le mensonge, la médisance, tandis que ses affidés ont des relations profondes avec l’argent et le sexe》, dit – il. En effet, M. Massaly a révélé même « les deals de Sonko avec Macky Sall par la liaison téléphonique « .

Selon la tête de liste départementale de Bokk Gis Gis/ Liggey, le talent de manipulateurs, de criminels,de violeurs, de détourneurs de caisses d’avance, est encore suffisamment attesté par leurs nombreuses affaires dans ces domaines. Mouhamadou Lamine Massaly appelle les sénégalais sans les citer de faire le bon choix sur les candidats pour que leur vote puissent servir à apporter les vraies ruptures au sein de l’ Assemblée nationale. 《Donc ces élections législatives, qui sont d’une extrême aux imposteurs, aux marchands d’illusion, qui vous font miroiter monts et merveilles avec des promesses mirobolants, qui ne seront jamais satisfaites, relève finalement d’un exercice de salubrité publique》

En outre, Ababacar Mboup a appelé les sénégalais à ne pas voter les coalitions Benno Bokk Yakaar, Les Serviteurs / MPR et Bokk Gis Gis / Liggey qui, dit – il , ont refusé de signer le mémorandum, c’est pourquoi, le leader du nouveau parti politique ( URN) a contredit l’Association And Sam Djiko Yi. 《 Je dénonce avec la plus grande fermeté, les mensonges honteusement distillés par And Sam Djiko Yi. Il s’agit en vérité de pyromanes, qui se cachent dans de supposés habits de sapeurs-pompiers, pour tromper les sénégalais 》, a – t – il expliqué.

《 C’est aujourd’hui connu de tous, c’est une organisation partisane, au service exclusif de Yaw》, a laissé entendre Mouhamadou Lamine Massaly. Par ailleurs, à la fin de ce grand rassemblement, la tête de liste nationale a lancé un appel au président Macky Sall de prendre la main sur les industries chimiques du Sénégal pour servir le pays et d’exporter vers les pays africains. Pour rappel, la ville de Thiès a été ce mercredi le théâtre d’une véritable démonstration de force de la coalition Bokk Gis Gis/ Liggey en présence de la tête de liste départementale Mouhamadou Lamine Massaly, des investis sur la liste nationale et celle départementale et de plusieurs autres responsables de ladite coalition.