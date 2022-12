Motion de censure : L’Assemblée nationale déchire le document déposé par le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi

Pour l’examen, ce matin, de la motion de censure déposée par les députés de Yewwi Askan Wi contre le gouvernement, les parlementaires ont procédé au vote . L’opposition parlementaire a été divisée par ce document.

En outre, l’ Assemblée nationale a rejeté la motion de censure déposée par une partie de l’opposition. Sur ce , elle a recuielli 55 votes favorables. Selon nos sources, 110 députés ont voté contre la motion de censure. La motion de censure n’a pas requis la majorité absolue de 83 députés.

Pour rappel, l’hémicycle compte 165 députés dont 82 pour la mouvance présidentielle, 56 pour Yewwi Askan Wi, 24 pour Wallu et 3 non – inscrits. De l’indépendance à nos jours, il y a eu six ( 6 ) motions de censure au Sénégal.

En plus, l’article 86 de la Constitution dit que 1/ 10 e des députés peuvent valablement déposer une mention de censure après la Déclaration de politique générale du Premier ministre, à plus forte raison un programme soumis par le gouvernement aux députés.

