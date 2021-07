Montée des cas de Covid: Macky Sall siffle la fin de la récréation !

Le président de la république Macky Sall exige le respect des mesures barrières. Suite à la hausse des nouvelles contaminations de coronavirus, il «insiste auprès des populations, sur l’impératif de respecter les mesures barrières, le port systématique du masque, la limitation des rassemblements et déplacements au regard de la multiplication fulgurante, aux plans mondial, continental et national, des infections de Covid-19 ». C’est ce qui ressort du communiqué du Conseil des ministres qu’il a présidé, ce mercredi 14 juillet au Palais de la République.

Mieux, le Chef de l’Etat a «invité , le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à intensifier la remise à niveau des Centres de traitement des épidémies (Cte), à poursuivre la dotation des structures sanitaires et des services spécialisés en intrants et équipements de première nécessité, mais également à mobiliser l’ensemble des personnels de santé afin d’asseoir la maitrise rapide de cette nouvelle poussée de la pandémie ».

Le document d’ajouter que « Macky Sall rappelle, dans le contexte des préparatifs de la Tabaski, des vacances scolaires et des déplacements qui en découlent, l’urgence d’impliquer les relais communautaires et les acteurs sociaux (notabilités religieuses et coutumières, Asc, jeunes, femmes etc.) dans la sensibilisation des populations, mais surtout d’accélérer le déploiement de la campagne de vaccination de proximité avec l’acquisition effective de nouvelles doses de vaccins par l’Etat ».

Par ailleurs, le Président de la République demande, dans cet élan, au Gouvernement, d’assurer un suivi rapproché de l’exécution du projet d’implantation au Sénégal, par l’Institut Pasteur de Dakar, d’une industrie de production de vaccins avec le soutien des partenaires techniques et financiers.

Poursuivant sa communication, le Chef de l’Etat invite, durant cette période de recrudescence de la pandémie, les Gouverneurs de Région, à relancer les actions des comités régionaux de gestion des épidémies.

Également, il a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr de renforcer la veille sanitaire en accentuant la communication et la présence sur le terrain et de présider, chaque semaine, le Comité national de Gestion des Epidémies (Cnge), avec la participation de toutes les parties prenantes.

Et comme il faut prêcher par l’exemple, il a sommé à ses ministres de ne prendre pas prendre de vacances gouvernementales d’ailleurs, la tenue du conseil des ministres va observer, à partir de ce mercredi, une pause de quelques semaines. Pause qui ne signifie pas arrêt des activités gouvernementales précise-t-il, avant de rappeler qu’il ne s’agit pas de vacances gouvernementales.