Mont Rolland: Yves Lamine Ciss Rend un vibrant Hommage à Mame Bounama Sall

Mont Rolland a célébré un événement important ce samedi 4 février 2023, en présence de nombreuses personnalités politiques locales et nationales. Le maire de la ville, Yves Lamine Ciss, a remercié tous les invités pour leur présence, notamment la représentante de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale du Parti Socialiste, ainsi que M. Mame Bounama Sall, responsable de la coordination régionale de Thiès, et d’autres responsables de coordinations régionales, départementales et habitants de Mont Rolland.

Dans son discours, le maire a déclaré que c’est M. Mame Bounama Sall qui l’a introduit en politique et qu’il est venu de Dakar pour assister à la cérémonie. Le jour de l’hommage à M. Mame Bounama Sall est considéré comme un jour de joie pour le maire et les habitants de Mont Rolland.

