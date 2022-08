La catholiques de la commune de Mont Rolland ont célèbré, ce lundi 15 août, la fête de l’ Assomption qui veut dire, élévation de la Vierge Marie au ciel. L’ église Notre Dame de l’ Assomption s’est révélée hier, trop petite pour contenir les fidèles à l’occasion de la célébration de la messe d’assomption qui offre alors aux disciples de Jésus, l’occasion de manifester une dévotion à sa mère

. Cette fête religieuse coïncide avec celle patronale de ce lieu de culte. Une occasion saisie par le maire de la commune Yves Lamine Ciss d’annoncer d’importants projets pour la réhabilitation des infrastructures sanitaires de la zone. Les populations peuvent pousser un ouf de soulagement. Selon le premier magistrat de la commune, nous avons deux priorités à Mont Rolland, c’est la santé et l’éducation. C’est pourquoi, 《Nous sommes très satisfait de ce que le ministre de la santé et de l’action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye fait pour la commune et ce qu’elle compte faire pour cette contrée du cayor》, s’est – il réjoui.

En outre, Yves Lamine Ciss a annoncé des projets importants pour relever le plateau médical de la commune de Mont Rolland tels que la réfection du dispensaire Les Sœurs de Mont Rolland dans le cadre de la DCI, la réception d’une ambulance offerte par madame le ministre de la santé, la construction et la réfection des logements de l’ Icp et de la sage femme surtout au village de Fouloum, la transformation des cases de santé de Nguith Fall, de Palou, de Ndiaye Bop et de Thiaye en poste de santé, le recrutement du personnel de santé dans la fonction publique, entre autres.

Pour sa part, Alphonse Thiaw directeur de cabinet du ministère de la santé qui était venu avec une forte délégation représenté son tutelle qui était la marraine de la cérémonie, a remercié vivement les habitants de Mont Rolland qui ont soutenu le ministre de la santé dans ses actions . 《Nous avons conformément aux instructions du Président de la République Macky Sall, élaborer un plan d’investissement qui permettra le maillage du pays en termes d’infrastructures sanitaires de nouvelle génération qui visent à améliorer les conditions et l’accessibilité des populations en soins de santé》, a – t – il révélé, avant de poursuivre ses propos : 《 C’est dans cette logique que s’inscrit les projets de la commune de Mont Rolland. À court terme, les populations seront bénéficiées ces équipements qui seront positionnés dans la commune》, a fait savoir Alphonse Thiaw. Pour rappel, la cérémonie a regroupé également les techniciens de santé, le médecin chef de la région médicale de Thiès, entre autres personnalités.