Share on Twitter

Share on Facebook

Centre d’enfouissement pour les « révoltés » et « centre de tri » pour le maire Yves Lamine Ciss

Le soulèvement populaire des notables, jeunes et femmes de Kevin Tangor, contre ce projet, montre au moins un engagement et une réelle solidarité pour la cause défendue.

Centre d’enfouissement pour les « révoltés » et « centre de tri » pour le maire Yves Lamine Ciss, à chacun ses arguments et deux côtés de solides raisons .

Pour l’édile de la commune de Mont-Rolland, « il s’agit d’un projet rénovateur, mûri avec les populations et en partenariat avec la GIZ.

C’est ainsi qu’un GIE dénommé UGOM (union de gestion des ordures de Mont-Rolland) a été créé pour gérer le projet. »

La gestion des ordures a toujours été pour nous un casse-tête

Pour se justifier il dira que « la sauvegarde et la gestion de l’environnement sont du ressort de la mairie, et la gestion des ordures a toujours été pour nous un casse-tête. Pour preuves, Yves Lamine Ciss, évoquera le dépôt jouxtant le cimetière et celui de l’école du village justement appelé école-Mbalit (écoles aux ordures) »

Selon le porte-parole des mécontents Ignace Guèye, « ce projet prévu sur un hectare est situé à moins de 500 mètres des habitations et risque de nous étouffer avec une pollution insupportable. Il est situé sur la colline et Mont-Rolland dans une cuvette, la fumée rendra l’air irrespirable. Le maire ne nous a pas consultés. »

Convaincu de la pertinence du projet, Yves Lamine Ciss, accuse « des politiciens tapis dans l’ombre qui actionnent les manifestants en perspective des futures élections locales. »

A la fois conciliant et déçu, il conclura que « ce projet existe déjà à Mboro et dans d’autres communes, mais si vous n’en voulez pas, il sera délocalisé là où il sera bienvenu. »